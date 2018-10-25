25.10.2018 13:30

Реформированное Восточное управление харьковских фискалов «вышло в люди» (ФОТО)

Восточное управление информирует: состоялась первая встреча с представителями Общественного совета при ГУ ГФС в Харьковской области



://kh.sfs.gov.ua

Тема встречи налоговиков и общественности - вопрос реорганизации ГУ ГФС в Харьковской области, кадровые вопросы, приоритетные направления работы управления, выполнение плановых показателей. Участие в мероприятии приняли участие начальник Восточного управления ГУ ГФС в Харьковской области Наталья Светош, заместитель председателя Комиссии по кадровым вопросам и люстрации Общественного Совета Александр Назаренко и другие члены Совета.

Кроме того, в ходе встречи обсудили ряд других вопросов, как, легализации заработной платы, предоставление качественных административных услуг налогоплательщикам и тому подобное. Присутствующие общались, обменивались мнениями и имели возможность высказать свое видение дальнейшего сотрудничества.

«Плодотворная и тесная работа между фискальными органами и общественными организациями позволит улучшить работу, наладить связь и процесс сотрудничества», - подчеркивает глава Восточного управления Наталья Светош.