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25.10.2018  13:30   

Реформированное Восточное управление харьковских фискалов «вышло в люди» (ФОТО)

Восточное управление информирует: состоялась первая встреча с представителями Общественного совета при ГУ ГФС в Харьковской области


://kh.sfs.gov.ua

Тема встречи налоговиков и общественности - вопрос реорганизации ГУ ГФС в Харьковской области, кадровые вопросы, приоритетные направления работы управления, выполнение плановых показателей. Участие в мероприятии приняли участие начальник Восточного управления ГУ ГФС в Харьковской области Наталья Светош, заместитель председателя Комиссии по кадровым вопросам и люстрации Общественного Совета Александр Назаренко и другие члены Совета.

Кроме того, в ходе встречи обсудили ряд других вопросов, как, легализации заработной платы, предоставление качественных административных услуг налогоплательщикам и тому подобное. Присутствующие общались, обменивались мнениями и имели возможность высказать свое видение дальнейшего сотрудничества.

«Плодотворная и тесная работа между фискальными органами и общественными организациями позволит улучшить работу, наладить связь и процесс сотрудничества», - подчеркивает глава Восточного управления Наталья Светош.

 

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налоговая, реформа, харьков, общественость, нехватка кадров
 
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