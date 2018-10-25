Реформированное Восточное управление харьковских фискалов «вышло в люди» (ФОТО)

Восточное управление информирует: состоялась первая встреча с представителями Общественного совета при ГУ ГФС в Харьковской области
Тема встречи налоговиков и общественности - вопрос реорганизации ГУ ГФС в Харьковской области, кадровые вопросы, приоритетные направления работы управления, выполнение плановых показателей. Участие в мероприятии приняли участие начальник Восточного управления ГУ ГФС в Харьковской области Наталья Светош, заместитель председателя Комиссии по кадровым вопросам и люстрации Общественного Совета Александр Назаренко и другие члены Совета.
Кроме того, в ходе встречи обсудили ряд других вопросов, как, легализации заработной платы, предоставление качественных административных услуг налогоплательщикам и тому подобное. Присутствующие общались, обменивались мнениями и имели возможность высказать свое видение дальнейшего сотрудничества.
«Плодотворная и тесная работа между фискальными органами и общественными организациями позволит улучшить работу, наладить связь и процесс сотрудничества», - подчеркивает глава Восточного управления Наталья Светош.
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