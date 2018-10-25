Сможет ли Минюст приживить в Харькове новый тип волонтеров?

Инициативу Министерства юстиции, которая получила название «Семейные советники», представили в Киеве. На очереди Первая столица и другие украинские города-миллионники.
«Работа с гражданами, которые обращаются в центры и бюро юридической помощи, дала нам возможность проанализировать реальные потребности людей. Это побудило нас на поиск более совершенных форм и методов общения с гражданами, объяснила идею заместитель Министра юстиции Иванна Смачило. — Вместе с коллегами из Координационного центра по предоставлению правовой помощи и активными представителями гражданского общества мы нашли такой механизм».
По ее словам, семейные советники — это активные украинцы, лидеры общественного мнения в собственной общине, большинство из которых сами предстали перед проблемами домашнего насилия и уже давно помогают другим людям бороться за свои права. Они совместно с юристами системы бесплатной правовой помощи, специалистами государственной исполнительной службы, психологами, сотрудниками Национальной полиции и других органов власти будут помогать гражданам получать информацию по вопросам семейного права и защищать их права.
Фактически советники будут работать как волонтеры и обеспечивать коммуникацию между пострадавшими и соответствующими сотрудниками Минюста и других органов государственной власти. Они будут выступать только вспомогательным звеном. Консультации и защиту, как и раньше, будут предоставлять гражданам юристы и адвокаты системы бесплатной правовой помощи.
Впрочем, не все эксперты разделяют радужные перспективы от работы под патронатом Минюста волонтеров-посредников.
Озвученные функции семейных советников - предоставление информации о правах граждан (правовое просвещение), распространение информации о возможностях получения правовой помощи и собственно сама бесплатная правовая помощь — это прямые функции Министерства юстиции, а не волонтеров, — отмечают эксперты. — Если Министерство юстиции в рамках текущей структуры и штата не способно выполнять эти функции, то более правильным с юридической стороны было бы создать структурное подразделение министерства по вопросам, связанным с противодействием домашнему насилию.
Введение института волонтеров-посредников под названием «семейные советники» с непонятным правовым статусом, функциями и полномочиями является ошибочным путем – резюмируют эксперты
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