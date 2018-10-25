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25.10.2018  15:30   

Геннадий Кернес: Осенью Харьков очень красивый (ВИДЕО)

Геннадий Кернес через социальную сеть презентовал ролик на тему осеннего Харькова


city.kharkov.ua

"Давно не помню осенний Харьков таким красивым. Спасибо природе за теплый и солнечный октябрь.

Жаль, что солнечные дни уже закончились..." - написал в своем сообщении городской голова.

 

Источник:   facebook.com/gennadykernes/
 Тэги:  кернес, осень, харьков, социальные сети
 
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