Геннадий Кернес: Осенью Харьков очень красивый (ВИДЕО)

Геннадий Кернес через социальную сеть презентовал ролик на тему осеннего Харькова
"Давно не помню осенний Харьков таким красивым. Спасибо природе за теплый и солнечный октябрь.
Жаль, что солнечные дни уже закончились..." - написал в своем сообщении городской голова.
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В пятницу начнется переход от холодного циклона к теплу. Дождливая погода сохранится, синоптики обещают «долгоиграющие», но несильные осадки, ночью с мокрым снегом.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
влажн.:
давл.:
ветер: