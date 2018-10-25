Главная Новости Власть В пенсионном фонде Харькова продолжают внедрять стратегию борьбы с трудовыми нелегалами (ФОТО)
25.10.2018  16:30   

В пенсионном фонде Харькова продолжают внедрять стратегию борьбы с трудовыми нелегалами (ФОТО)

25 октября 2018 в управлении Пенсионного фонда Украины в Харьковской области состоялось специальное селекторное совещание.


Фото: vchaspik.ua

Целью мероприятия стало обсуждение результатов проведенной работы, направленной на выполнение задач, определенных распоряжением Кабинета Министров Украины от 05.09.2018р. № 649-р «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения» и координации дальнейших совместных действий.

В селекторном совещании приняли участие Председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега, начальник Главного управления Гоструда в Харьковской области Владимир Рожанский, заместитель начальника ГУ Гоструда Елена Петренко, начальник главного управления ПФУ в Харьковской области Виктор Ачкасов и представители ГФС.

Также на совещании был рассмотрен вопрос о выполнении поручений Премьер-министра Украины по наполнению бюджета Фонда, обеспечение выполнения планов по нахождение собственных средств и о погашении задолженности по уплате единого социального взноса на общеобязательное государственное  социальное страхование.

Источник:   Пенсионный фонд
 Тэги:  нелегалы, пенсия, харьков, селектор, налоговая
 
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