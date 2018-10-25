В пенсионном фонде Харькова продолжают внедрять стратегию борьбы с трудовыми нелегалами (ФОТО)

25 октября 2018 в управлении Пенсионного фонда Украины в Харьковской области состоялось специальное селекторное совещание.
Целью мероприятия стало обсуждение результатов проведенной работы, направленной на выполнение задач, определенных распоряжением Кабинета Министров Украины от 05.09.2018р. № 649-р «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения» и координации дальнейших совместных действий.
В селекторном совещании приняли участие Председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега, начальник Главного управления Гоструда в Харьковской области Владимир Рожанский, заместитель начальника ГУ Гоструда Елена Петренко, начальник главного управления ПФУ в Харьковской области Виктор Ачкасов и представители ГФС.
Также на совещании был рассмотрен вопрос о выполнении поручений Премьер-министра Украины по наполнению бюджета Фонда, обеспечение выполнения планов по нахождение собственных средств и о погашении задолженности по уплате единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В пятницу начнется переход от холодного циклона к теплу. Дождливая погода сохранится, синоптики обещают «долгоиграющие», но несильные осадки, ночью с мокрым снегом.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
влажн.:
давл.:
ветер: