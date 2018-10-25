Ассоциация городов Украины активно внедряет опыт Харькова (ФОТО)

На практикуме в Харьковском региональном отделении организации участники изучали законодательство в сфере предоставления административных услуг.
25 октября в Харьковском РО АГУ прошел практикум по применению законодательства на тему «Практические аспекты реализации законодательства в сфере предоставления административных услуг в условиях децентрализации. Изменения в законодательстве о регистрации / снятия с регистрации места проживания / пребывания граждан ». Мероприятие организовано в рамках проекта «Разработка курса на укрепление местного самоуправления в Украине» (ПУЛЬС), который реализует Ассоциация городов Украины при поддержке USAID.
Участники: городские, поселковые, сельские, головы, специалисты отделов регистрации. Открыл мероприятие исполнительный директор Харьковского регионального отделения Ассоциации городов Украины Виктор Мирошник. Модератор практикума - директор Департамента регистрации Харьковского городского совета Олег Дробот, который рассказал участникам об аспектах законодательства относительно регистрации места жительства и ознакомил их с опытом Харьковского городского совета в сфере построения электронного правительства.
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