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25.10.2018  17:10   

Ассоциация городов Украины активно внедряет опыт Харькова (ФОТО)

На практикуме в Харьковском региональном отделении организации участники изучали законодательство в сфере предоставления административных услуг.


city.kharkov.ua
Фото :Харьковский Горсовет

25 октября в Харьковском РО АГУ прошел практикум по применению законодательства на тему «Практические аспекты реализации законодательства в сфере предоставления административных услуг в условиях децентрализации. Изменения в законодательстве о регистрации / снятия с регистрации места проживания / пребывания граждан ». Мероприятие организовано в рамках проекта «Разработка курса на укрепление местного самоуправления в Украине» (ПУЛЬС), который реализует Ассоциация городов Украины при поддержке USAID.

Участники: городские, поселковые, сельские, головы, специалисты отделов регистрации. Открыл мероприятие исполнительный директор Харьковского регионального отделения Ассоциации городов Украины Виктор Мирошник. Модератор практикума - директор Департамента регистрации Харьковского городского совета Олег Дробот, который рассказал участникам об аспектах законодательства относительно регистрации места жительства и ознакомил их с опытом Харьковского городского совета в сфере построения электронного правительства.

Источник:   Ассоциация городов Украины
 Тэги:  ассоциация городов, харьков, опыт, дробот, департамент
 
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