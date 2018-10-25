25.10.2018 18:01

В Харькове открыли первый в Украине бесплатный инклюзивный центр

В Харьковском городском центре открыли первый в Украине бесплатный инклюзивный коворкинг «Доступная занятость».



// Городской Дозор

Кто-то замешивает тесто, кто уже делает печенье, а кто-то стоит рядом на подхвате.

Так в Харьковском городском центре прошел мастер-класс для школьников «профессия на ощупь», на котором им объясняли, как правильно готовить их любимые лакомства. Подростки довольны, ведь многие из них любят удивлять своих родителей кулинарными шедеврами.



Виктория Череватова, школьница:

– Я, когда дома на каникулах, всегда делаю какие-то вкусности, и им очень это нравится.

– Нравится тебе мастер-класс вообще или нет?

– Этот процесс очень красивый и очень классная атмосфера, но, к сожалению, я их не так часто посещаю, как бы хотелось.



Сейчас Виктория и другие желающие смогут посещать подобные мероприятия чаще. Ведь в Харьковском городском центре открыли первый в Украине бесплатный инклюзивный коворкинг «Доступная занятость». Этот проект стал победителем конкурса по Программе развития ООН.



Теперь каждый сможет прийти сюда за помощью в поиске работы, поработать или посетить различные семинары, мастер-классы или тренинги.



Елена Иванова, координатор проектов в соцальном секторе (ПРООН):

Проект направлен на то, чтобы сделать условия доступности и удобства для всех людей, в том числе для людей с инвалидностью, потому что как раз через работу, через труд человек интегрируется в общество, а также может заниматься достойным трудом и фактически получать себе доход.



В рамках реализации проекта Центр оборудовали необходимой техникой, чтобы каждый, даже особый посетитель, мог чувствовать себя комфортно.



Владимир Миненко, директор Харьковского областного центра занятости:

Видите – приобретен компьютер и отработано программное обеспечение именно для лиц с нарушениями и зрения, и слуха. Со своей стороны служба, занятости также создала определенные условия. Вот вы видите ту тактильную навигацию, которую мы создали для лиц с нарушением зрения, то есть чтобы человек с ограниченными, к сожалению, физическими возможностями, не чувствовал никакой разницы, когда он посещает центр занятости.