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25.10.2018  19:21   

Адвокатские баталии докатились до Харькова (ФОТО)

Налоговые юристы приняли участие в панельной дискуссии проекта «Я имею право»


://zib.com.ua

Панельная дискуссия на тему «Изменения действующего законодательства в сфере адвокатской деятельности: реализация адвокатской монополии в государственном секторе» состоялась в рамках реализации право просветительского проекта «Я имею право». Организаторы - Главное террито риального управления юстиции в Харьковской области.

Среди участников представители юридических служб, юрисконсульты, адвокаты. Фискальную службу представляла и.о. начальника юридического управления Юлия Книга и специалисты подразделения.

Собравшиеся обсудили проект Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» № 9055, который и внесен Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады.

Так, законопроектом предлагается кардинально изменить ныне существующие механизмы функционирования украинской адвокатуры.

Присутствующие представители юриспруденции имели возможность обменяться мнениями, высказать замечания или предложения, высказать свою точку зрения о роли адвоката в государственном секторе.

  

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  адвокаты, харьков, дискурс, налоговая, президент, закон, обсуждение
 
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