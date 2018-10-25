Адвокатские баталии докатились до Харькова (ФОТО)

Налоговые юристы приняли участие в панельной дискуссии проекта «Я имею право»
Панельная дискуссия на тему «Изменения действующего законодательства в сфере адвокатской деятельности: реализация адвокатской монополии в государственном секторе» состоялась в рамках реализации право просветительского проекта «Я имею право». Организаторы - Главное террито риального управления юстиции в Харьковской области.
Среди участников представители юридических служб, юрисконсульты, адвокаты. Фискальную службу представляла и.о. начальника юридического управления Юлия Книга и специалисты подразделения.
Собравшиеся обсудили проект Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» № 9055, который и внесен Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады.
Так, законопроектом предлагается кардинально изменить ныне существующие механизмы функционирования украинской адвокатуры.
Присутствующие представители юриспруденции имели возможность обменяться мнениями, высказать замечания или предложения, высказать свою точку зрения о роли адвоката в государственном секторе.
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В пятницу начнется переход от холодного циклона к теплу. Дождливая погода сохранится, синоптики обещают «долгоиграющие», но несильные осадки, ночью с мокрым снегом.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
влажн.:
давл.:
ветер: