26.10.2018 10:59

Админуслуги и законодательство: в Харькове поделились опытом в сфере электронного управления

В Первой столице практикум по применению законодательства в сфере предоставления административных услуг.



// city.kharkov.ua

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Разработка курса на укрепление местного самоуправления в Украине», который реализует Ассоциация городов Украины при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

В ходе практикума члены регионального отделения АГУ обсудили практические аспекты применения законодательства в сфере регистрации места проживания, а также изучили опыт Харьковского городского совета в построении электронного управления.



Как отметил модератор практикума, директор Департамента регистрации Олег Дробот, опыт Харькова сегодня является уникальным, поскольку все услуги по регистрации места проживания оказываются по принципу «мгновенной услуги», а некоторые уже можно получить онлайн, не выходя из дома.



По его словам, основой для реализации локальных реформ в сфере регистрации места проживания является разработанный в Харькове программный продукт - Реестр территориальной громады, который позволил внедрить электронный документооборот между так называемыми фронт- и бэк-офисами субъектов регистрации.



«Закон обязывает рассматривать документы по регистрации места проживания в день их получения. Но поскольку орган регистрации не может получать документы напрямую от заявителя, а только через фронт-офис центров предоставления административных услуг, то во многих городах Украины заявителям приходится несколько раз приходить в ЦПАУ, чтобы подать документы и потом забрать их, в лучшем случае, на следующий день. В Харькове эти услуги предоставляются в течение 20 минут благодаря электронной системе обмена данными», - отметил Олег Дробот.



Он подчеркнул, что именно электронная система дала возможность предоставлять услуги по регистрации места проживания онлайн.



Напомним, через Портал электронных сервисов можно получить справку о составе семьи, а также справку о регистрации места проживания, не выходя из дома.