Главная Новости Власть Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Почетного гражданина города Харькова Юрия Златкина
26.10.2018  12:19   

Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Почетного гражданина города Харькова Юрия Златкина

Сегодня 80-й день рождения отмечает Почетный гражданин Харькова, Почетный работник ракетно-космической отрасли, генеральный конструктор систем управления ракетно-космической техники Украины НПП «Хартрон-Аркос» ЛТД Юрий Златкин.


city.kharkov.ua

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 26 октября, поздравил с 80-летием Почетного гражданина Харькова, Почетного работника ракетно-космической отрасли, генерального конструктора систем управления ракетно-космической техники Украины НПП «Хартрон-Аркос» ЛТД Юрия Златкина.

«За многолетнюю научную и производственную  деятельность Ваш колоссальный вклад в развитие систем управления ракетно-космической отрасли в Украине неоценим. Благодаря Вашему научному и интеллектуальному потенциалу, преданности своему делу и профессионализму Вы заслужили огромное уважение не только среди харьковчан и жителей нашей страны, но и в международном сообществе.

Пусть Ваш богатый практический опыт, неиссякаемая энергия и оптимизм способствуют осуществлению всех  Ваших добрых планов, а жизнь будет наполнена любовью родных  и поддержкой коллег и друзей! Мира и благополучия Вам!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, кернес, харьков, златкин
 
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