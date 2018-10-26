26.10.2018 12:19

Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Почетного гражданина города Харькова Юрия Златкина

Сегодня 80-й день рождения отмечает Почетный гражданин Харькова, Почетный работник ракетно-космической отрасли, генеральный конструктор систем управления ракетно-космической техники Украины НПП «Хартрон-Аркос» ЛТД Юрий Златкин.



city.kharkov.ua

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 26 октября, поздравил с 80-летием Почетного гражданина Харькова, Почетного работника ракетно-космической отрасли, генерального конструктора систем управления ракетно-космической техники Украины НПП «Хартрон-Аркос» ЛТД Юрия Златкина.



«За многолетнюю научную и производственную деятельность Ваш колоссальный вклад в развитие систем управления ракетно-космической отрасли в Украине неоценим. Благодаря Вашему научному и интеллектуальному потенциалу, преданности своему делу и профессионализму Вы заслужили огромное уважение не только среди харьковчан и жителей нашей страны, но и в международном сообществе.



Пусть Ваш богатый практический опыт, неиссякаемая энергия и оптимизм способствуют осуществлению всех Ваших добрых планов, а жизнь будет наполнена любовью родных и поддержкой коллег и друзей! Мира и благополучия Вам!» - говорится в поздравлении городского головы.