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26.10.2018  12:30   

Харьковские фискалы «освободили» вакцинацию от налогов и военного сбора

Неожиданный бонус получили региональные предприниматели для официально зарегистрированных работников.


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Через свой сайт ГУ ГФС в Харьковской области сообщает, что с дохода работника в виде оплаченной вакцинации, налог на доходы не удерживается.

Налоговая льгота действует на затраты по вакцинации, поскольку срабатывает освобождение, которое содержится в пп.165.1.19 НКУ. 

В нем сказано, что «в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход не входят, в частности, средства или стоимость имущества (услуг), предоставляемых как помощь на медобслуживание налогоплательщика за счет его работодателя при наличии подтверждающих документов, кроме расходов, которые компенсируются выплатами из фонда общеобязательного государственного социального медстрахования». 

К такой помощи относятся, в частности, расходы работодателя на вакцинацию работника, направленную на профилактику заболеваний в период угрозы эпидемии.

Так как нет налога на доходы, не будет и удержания военного сбора. 

На стоимость прививки начислять единый взнос также не нужно, ведь такие расходы работодателя не относятся к фонду оплаты труда.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  вакцинация, налоги, харьков, сбор, есв, осовбождение
 
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