Игорь Терехов: Вторую очередь сада Шевченко откроют на следующей неделе

Город готовит к открытию части находящегося на реконструкции сада Шевченко.
Речь идет об участке от станции метро "Университет", вдоль улицы Сумской до памятника Шевченко.
Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:
"Уже ведутся, будем говорить, так называемые уборочные работы, дошлифовуется все. Уже полностью положен асфальт на тех аллеях, которые мы cдаем в эксплуатацию, по которым можно будет ходить. Устанавливаются лавочки, урны. Там полностью готово освещение. Поэтому мы рассчитываем, что максимум в течении двух дней будет переставлен забор и открыта эта часть. Зона именно для посещения сада Шевченко".
Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Главное – собрав волю в кулак, преодолеть свою лень и пассивность.
Теплая погода без существенных осадков ожидается в Харькове 27 и 28 октября.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
влажн.:
давл.:
ветер: