26.10.2018 19:12

Игорь Терехов: Вторую очередь сада Шевченко откроют на следующей неделе

Город готовит к открытию части находящегося на реконструкции сада Шевченко.



//dozor.kharkov.ua

Речь идет об участке от станции метро "Университет", вдоль улицы Сумской до памятника Шевченко.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:



"Уже ведутся, будем говорить, так называемые уборочные работы, дошлифовуется все. Уже полностью положен асфальт на тех аллеях, которые мы cдаем в эксплуатацию, по которым можно будет ходить. Устанавливаются лавочки, урны. Там полностью готово освещение. Поэтому мы рассчитываем, что максимум в течении двух дней будет переставлен забор и открыта эта часть. Зона именно для посещения сада Шевченко".