27.10.2018 10:49

Игорь Терехов проинспектировал ход строительства пробивки за оперным театром

На будущий дороге, которая соединит центральную часть Харькова с Клочковской, полным ходом ведутся работы.



//dozor.kharkov.ua

Из-за крутого поворота дороги в районе оперного театра, путь расширяют. Это делается для удобства водителей и устранения возможных заторов.

Сейчас подрядчики заливают подпорную стену, у склона. В общем, говорит первый вице-мэр Игорь Терехов, все работы идут согласно графикам.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы

"Работы уже на завершающей стадии. Очень много из подпорных стен выполнено. Залита уже часть бетонного основания. Нам пришлось заливать бетонное основание исходя из того, что там очень большие уклоны и была возможность того, что будут провалы. Кроме того, там находилось множество различных коммуникаций. И, в связи с этим, было принято решение, чтоб заливать бетонную плиту. После залития плиты там будет уложен нижний слой асфальта и будет, естественно, открыто движение. Верхний слой с отделочными работами мы планируем выполнить в следующем году по теплу, когда можно будет отделывать эти бетонные стены. Но это, естественно, не будет влият на проезжаемость".