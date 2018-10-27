27.10.2018 12:36

Работы на Шполянской не влияют на обеспечение людей теплом - Игорь Терехов

Первый вице-мэр Игорь Терехов проинспектировал ход перекладки трубопровода большого диаметра.



//dozor.kharkov.ua

Первый вице-мэр Игорь Терехов проинспектировал ход перекладки трубопровода большого диаметра на 49 тепломагистрали по улице Шатиловской.

Здесь остается закрыть землей и бетонными плитами 30 метров сетей, пролегающих на глубине в семь метр

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы

"Здесь трубопровод очень серьезного диаметра. Это самый большой диаметр трубопровода, который существует в городе Харькове - это 1000. Здесь полностью уложены новые трубы. Все полностью переложено. Тепловая магистраль находится в рабочем состоянии. Что касается работ, которые ведутся, они не влияют на подачу теплоносителя для людей. Работы уже на завершающей стадии. Это не влияет сегодня на подачу тепла для людей, для социальной сферы для школ для детских садиков, для больниц нагорного района, для жилого фонда. Мы планируем, что в течении двух недель здесь будет уже полностью все сдано".