Главная Новости Власть Работы на Шполянской не влияют на обеспечение людей теплом - Игорь Терехов
27.10.2018  12:36   

Работы на Шполянской не влияют на обеспечение людей теплом - Игорь Терехов

Первый вице-мэр Игорь Терехов проинспектировал ход перекладки трубопровода большого диаметра.


//dozor.kharkov.ua
Первый вице-мэр Игорь Терехов проинспектировал ход перекладки трубопровода большого диаметра на 49 тепломагистрали по улице Шатиловской.
 
Здесь остается закрыть землей и бетонными плитами 30 метров сетей, пролегающих на глубине в семь метр
 
Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы 
 
"Здесь трубопровод очень серьезного диаметра. Это самый большой диаметр трубопровода, который существует в городе Харькове - это 1000. Здесь полностью уложены новые трубы. Все полностью переложено. Тепловая магистраль находится в рабочем состоянии. Что касается работ, которые ведутся, они не влияют на подачу теплоносителя для людей. Работы уже на завершающей стадии. Это не влияет сегодня на подачу тепла для людей, для социальной сферы для школ для детских садиков, для больниц нагорного района, для жилого фонда. Мы планируем, что в течении двух недель здесь будет уже полностью все сдано".
Тэги:  терехов, трубопровод, харьков, отопительный сезон
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.10 Власть Игорь Терехов проинспектировал ход строительства пробивки за оперным театром   26.10 Власть Игорь Терехов: Вторую очередь сада Шевченко откроют на следующей неделе 24.10 Дороги и транспорт Игорь Терехов: Уже с нового года в Харькове появятся новые троллейбусы
 
 

Видео

В Харькове поздравили автомобилистов с профессиональным праздником
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 