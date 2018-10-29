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29.10.2018  13:13   

Харьковские фискалы объединились с Пенсионным фондом в борьбе против трудовых нелегалов (ФОТО)

Руководство фискальной службы региона приняли участие в селекторном совещании Пенсионного фонда Украины


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Заместитель начальника Главного управления ГФС в Харьковской области Ирина Сагайдак и руководители структурных подразделений приняли участие в совещании Пенсионного фонда Украины, которая проходила в режиме конференц-связи. Одним из вопросов, который был рассмотрен на совещании - результаты работы территориальных органов в части легализации труда. В течение сентября проводилась совместная разъяснительная кампания по легализации трудовых отношений по распоряжению Кабинета Министров Украины от 05.09.2018 № 649-р. 

Фискальная служба Харьковской области принимала самое активное участие в информационной кампании. В частности, в сентябре-октябре года совместно с представителями Пенсионного фонда и управления Гоструда проведены масштабные мероприятия (круглые столы), с руководителями предприятий, работающих в сфере строительства, сфере услуг, оптовой и розничной торговли, IТ-кластера, семинары и встречи с предпринимателями.

Кроме того, во время селекторного совещания рассматривался вопрос о погашении задолженности по уплате единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Присутствующие также обсудили пути взаимодействия между органами власти в части обеспечения своевременных и в полном объеме поступлений ЕСВ.  

  

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  сотрудники, нелегалы, харьков, пенсионный, трудовые
 
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