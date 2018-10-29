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29.10.2018  14:05   

Гройсман пообещал не допустить прекращения доставки пенсий харьковчанам Укрпоштой

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпоштой доставки пенсий харьковчанам и предложил менеджменту уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.


Фото: Економічна правда

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Назначенный на конкурсной основе менеджмент должен решать проблемы компании, а не брать людей в заложники своих управленческих решений», — сказал премьер-министр, комментируя информацию о возможном закрытии нескольких тысяч отделений компании, что осложнит доставку не только корреспонденции, но и пенсий.

Гройсман заверил, что не допустит такой ситуации.

«Экономить пусть начинают с себя — своих заработных плат. Если менеджмент Укрпошты не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу», — добавил глава Кабмина.

Премьер-министр напомнил, что недавно в Укрпоште был назначен независимій наблюдательный совет и правительство планирует обратиться к нему с просьбой дать оценку сложившейся ситуации.

Напомним, ранее глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что АО «Укрпочта» планирует прекратить доставку пенсий в случае, если новый тариф на нее не будет утвержден.

Источник:   Минфин
 Тэги:  почта, пенсия, доставка, харьков, гройсман, угроза
 
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