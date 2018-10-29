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29.10.2018  14:14   

Президент Украины направил на Харьковщину два распоряжения

Порошенко назначил нового председателя Лозовской РГА


Фото lozova-rda.kh.gov.ua

Районную администрацию возглавил Ашот Керопов. До этого назначения он был заместителем председателя Лозовской РГА.

Распоряжения о смене руководства Лозовской районной администрации Харьковской области опубликовала пресс-служба президента Украины.

Первым документом Пётр Порошенко увольняет Сергея Красноперова — «согласно поданному им заявлению». 

Вторым распоряжением глава государства назначает на эту должность Ашота Керопова.

«Назначить Керопова Ашота Оганесовича председателем Лозовской районной государственной администрации Харьковской области с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством», — говорится в распоряжении.

Оба документа датированы 29 октября.

Ашоту Керопову 57 лет. У него два высших образования. Оба диплома — инженера-механика и магистра административного менеджмента — он получил в Харьковском политехе.

Керопов почти 30 лет проработал на Лозовском кузнечно-механическом заводе, на должностях от мастера бюро технического обслуживания до директора по персоналу и социальному развитию. С июня 2018 года был заместителем главы Лозовской РГА.

Источник:   Президент Украины
 Тэги:  президент, выборы, харьков, голова, районной, лозовая
 
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