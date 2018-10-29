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29.10.2018  14:40   

Харьковщина активно децентрализуется (ФОТО)

В Мерефе состоялось заседание секции объединенных территориальных общин региональной Ассоциации.


://association.kharkov.ua

Заседание руководителей объединенных территориальных громад области провел вице-президент, руководитель секции, Мереф'янський мэр Харьковского района Вениамин Ситов с участием первого вице-президента - исполнительного директора Ассоциации Николая Титова , вице-президента Ассоциации Людмилы Немыкиной и управляющего делами исполнительного аппарата Харьковского областного совета Сергея Клименко .

На повестке дня были рассмотрены организационные вопросы работы секции, предложения по плану работу на следующий год и т.д.

 

 

 

Источник:   Объединенные территориальные громады Харьковской области
 Тэги:  децентрализация, община, харьков, район, регион, выборы
 
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