Харьковщина активно децентрализуется (ФОТО)

В Мерефе состоялось заседание секции объединенных территориальных общин региональной Ассоциации.
Заседание руководителей объединенных территориальных громад области провел вице-президент, руководитель секции, Мереф'янський мэр Харьковского района Вениамин Ситов с участием первого вице-президента - исполнительного директора Ассоциации Николая Титова , вице-президента Ассоциации Людмилы Немыкиной и управляющего делами исполнительного аппарата Харьковского областного совета Сергея Клименко .
На повестке дня были рассмотрены организационные вопросы работы секции, предложения по плану работу на следующий год и т.д.
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
Неделя начнется пасмурной погодой. Временами может срываться небольшой дождь.
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