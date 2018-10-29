29.10.2018 17:17

Правительство решило присмотреть за отоплением и выдачей субсидий в Харькове

Глава Правительства поручил обеспечить тщательный мониторинг начала отопительного сезона и процесса предоставления субсидий



Фото ://kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Вице-премьер-министру Геннадию Зубко активно отслеживать ситуацию с началом отопительного сезона на местах.

Одновременно Министру социальной политики Украины Андрею Реве поручено обеспечить ритмичность процесса предоставления гражданам субсидий на оплату коммунальных услуг. Поручения даны по итогам оперативного совещания.

«Многие украинский думают о том, что это Правительство начинает отопительный сезон. На самом деле отопительный сезон начинают органы местного самоуправления, - сказал Владимир Гройсман. - Мы как правительство сделали все, чтобы обеспечить старт отопительного сезона вовремя и без задержек. Газовые хранилища заполнены, резервы созданы. Газ мы подали всем теплокоммунэнерго. От государства здесь никаких препятствий нет. Важно, чтобы все предприятия и мэры теперь сработали квалифицированно. Нужна будет помощь - мы поможем ».

Глава Правительства обратила внимание Вице-премьер-министра Геннадия Зубко на механизм такой помощи.

«Просил бы, Геннадий Григорьевич, наладить мониторинг по каждому региону. Ежедневно собирать информацию. Там, где есть проблемы, просил бы, чтоб специалисты Министерства (Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ) выезжал и смотрели, как можно решить местные локальные проблемы », - добавил глава правительства.

Говоря о субсидии, Владимир Гройсман обратили внимание, что, по расчетам правительства, в 7 млн домохозяйств имеют право на субсидии. И безосновательные отказы от помощи - недопустимы.

«Мы (на уровне Правительства) устранили ограничения, которые мешали получить помощь. При органах соцзащиты созданы отдельные комиссии, которые должны учитывать отдельные обстоятельства каждой семьи, потребует субсидии. Просил бы, чтобы комиссии принимали людей, и если есть реальные жизненные обстоятельства, становиться на позиции граждан. Очень четко надо дать всем понять, что иначе и быть не может », - отметил Владимир Гройсман.