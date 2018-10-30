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30.10.2018  10:25   

Помощник начальника областного главка полиции провел прием граждан в Зачепиловском районе

Игорь Нагорный пообщался с местными жителями и личным составом территориального подразделения.


//hk.npu.gov.ua

Представитель полицейского главка изучал проблемы жителей райцентра вместе с начальником Зачепиловского отделения полиции Виктором Дудкой.

Также прием граждан посетили заместитель председателя Зачепиловской районной государственной администрации Лариса Ружинская, начальник отдела молодежи и спорта Зачепиловской РГА Елена Петренко и председатель ветеранской организации ОВД в Зачепиловском районе Павел Литвин. Они обсудили с полицейским руководством важные вопросы взаимодействия местной власти и полиции, состояние правопорядка и безопасности в районе. 

 © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/oficzijno/pomichnik-nachalnika-oblasnogo-glavku-policziji-proviv-prijom-gromadyan-u-zachepilivskomu-rajoni/

Представитель полицейского главка изучал проблемы жителей райцентра вместе с начальником Зачепиловского отделения полиции Виктором Дудкой.

Также прием граждан посетили заместитель председателя Зачепиловской районной государственной администрации Лариса Ружинская, начальник отдела молодежи и спорта Зачепиловской РГА Елена Петренко и председатель ветеранской организации ОВД в Зачепиловском районе Павел Литвин. Они обсудили с полицейским руководством важные вопросы взаимодействия местной власти и полиции, состояние правопорядка и безопасности в районе.

По отдельным вопросам удалось найти решение на месте, по другим Игорь Нагорный поручил разобраться соответствующим службам районной полиции. В каждом из конкретных случаев помощник начальника ГУНП в Харьковской области разъяснил гражданам пределы компетенции полиции и возможность решения их проблем.

По отдельным вопросам удалось найти решение на месте, по другим Игорь Нагорный поручил разобраться соответствующим службам районной полиции. В каждом из конкретных случаев помощник начальника ГУНП в Харьковской области разъяснил гражданам пределы компетенции полиции и возможность решения их проблем. © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/oficzijno/pomichnik-nachalnika-oblasnogo-glavku-policziji-proviv-prijom-gromadyan-u-zachepilivskomu-rajoni/
Источник:   ГУ Полиции
 Тэги:  полиция, прием, харьков, граждан, личній, начальник
 
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