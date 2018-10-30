Помощник начальника областного главка полиции провел прием граждан в Зачепиловском районе

Игорь Нагорный пообщался с местными жителями и личным составом территориального подразделения.
Представитель полицейского главка изучал проблемы жителей райцентра вместе с начальником Зачепиловского отделения полиции Виктором Дудкой.
Также прием граждан посетили заместитель председателя Зачепиловской районной государственной администрации Лариса Ружинская, начальник отдела молодежи и спорта Зачепиловской РГА Елена Петренко и председатель ветеранской организации ОВД в Зачепиловском районе Павел Литвин. Они обсудили с полицейским руководством важные вопросы взаимодействия местной власти и полиции, состояние правопорядка и безопасности в районе.© Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/oficzijno/pomichnik-nachalnika-oblasnogo-glavku-policziji-proviv-prijom-gromadyan-u-zachepilivskomu-rajoni/
Представитель полицейского главка изучал проблемы жителей райцентра вместе с начальником Зачепиловского отделения полиции Виктором Дудкой.
Также прием граждан посетили заместитель председателя Зачепиловской районной государственной администрации Лариса Ружинская, начальник отдела молодежи и спорта Зачепиловской РГА Елена Петренко и председатель ветеранской организации ОВД в Зачепиловском районе Павел Литвин. Они обсудили с полицейским руководством важные вопросы взаимодействия местной власти и полиции, состояние правопорядка и безопасности в районе.
По отдельным вопросам удалось найти решение на месте, по другим Игорь Нагорный поручил разобраться соответствующим службам районной полиции. В каждом из конкретных случаев помощник начальника ГУНП в Харьковской области разъяснил гражданам пределы компетенции полиции и возможность решения их проблем.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажн.:
давл.:
ветер: