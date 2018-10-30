Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Александра Харченко

Сегодня день рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя правления АО «Трест «Жилстрой-1» Александра Харченко.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 30 октября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя правления АО «Трест «Жилстрой-1» Александра Харченко.
«Благодаря Вашему профессионализму в нашем городе появляются современные жилые здания, промышленные предприятия и объекты инфраструктуры, все то, что необходимо для обеспечения комфортной и благоустроенной жизни горожан.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и достижения новых профессиональных высот. Пусть результаты Вашего труда на долгие годы станут предметом гордости для жителей Харькова», - говорится в поздравлении городского головы.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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давл.:
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