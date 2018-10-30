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30.10.2018  10:31   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Александра Харченко

Сегодня день рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя правления АО «Трест «Жилстрой-1» Александра Харченко.


regionstroy.com.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 30 октября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя правления АО «Трест «Жилстрой-1» Александра Харченко.

«Благодаря Вашему профессионализму в нашем городе появляются современные жилые здания, промышленные предприятия и объекты инфраструктуры, все то, что необходимо для обеспечения комфортной и благоустроенной жизни горожан.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и достижения новых профессиональных высот.  Пусть результаты Вашего труда на долгие годы станут предметом гордости для жителей Харькова», - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, кернес, харьков, харченко
 
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