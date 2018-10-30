Ответы по субсидиям под запись и на «Brüderschaft» (ФОТО)

По особому «обряду» взаимоподдержки, рядом за одним столом, премьер министр Гройсман и Министр социальной политики Рева отвечали на прямые вопросы граждан по «горячей» линии.
Тридцатого октября министр социальной политики Украины Андрей Рева принял участие в прямой телефонной линии Премьер-министра Владимира Гройсмана, проходившей в Правительственном контактном центре.
Специалисты Правительственного контакт-центра не конкретизируют, сколько вопросов было из Харькова (в Первой столице мероприятие не слишком широко анансировалось), но «стандартные» вопросы граждан Украины касались именно социальных проблем. А 30% всех социальных вопросов составила тема субсидий.
Отдельные проблемные моменты заносились, поскольку требуют детального изучения и качественного решения. На некоторые вопросы Министр Андрей Рева отвечал дополнительно.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажн.:
давл.:
ветер: