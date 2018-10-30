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30.10.2018  13:40   

Ответы по субсидиям под запись и на «Brüderschaft» (ФОТО)

По особому «обряду» взаимоподдержки, рядом за одним столом, премьер министр Гройсман и Министр социальной политики Рева отвечали на прямые вопросы граждан по «горячей» линии.


:msp.gov.ua
Фото: Совместные ответы на вопросы

Тридцатого октября министр социальной политики Украины Андрей Рева принял участие в прямой телефонной линии Премьер-министра Владимира Гройсмана, проходившей в Правительственном контактном центре.

Специалисты Правительственного контакт-центра не конкретизируют, сколько вопросов было из Харькова (в Первой столице мероприятие не слишком широко анансировалось), но «стандартные» вопросы граждан Украины касались именно социальных проблем. А 30% всех социальных вопросов составила тема субсидий.

Отдельные проблемные моменты заносились, поскольку требуют детального изучения и качественного решения.  На некоторые вопросы Министр Андрей Рева отвечал дополнительно.

Источник:   Министерство социальной политики
 Тэги:  субсидия, вопросы, харьков, рева, гройсман, ответы, горячая линия
 
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