30.10.2018 13:40

Ответы по субсидиям под запись и на «Brüderschaft» (ФОТО)

По особому «обряду» взаимоподдержки, рядом за одним столом, премьер министр Гройсман и Министр социальной политики Рева отвечали на прямые вопросы граждан по «горячей» линии.



:msp.gov.ua

Фото: Совместные ответы на вопросы

Тридцатого октября министр социальной политики Украины Андрей Рева принял участие в прямой телефонной линии Премьер-министра Владимира Гройсмана, проходившей в Правительственном контактном центре.

Специалисты Правительственного контакт-центра не конкретизируют, сколько вопросов было из Харькова (в Первой столице мероприятие не слишком широко анансировалось), но «стандартные» вопросы граждан Украины касались именно социальных проблем. А 30% всех социальных вопросов составила тема субсидий.

Отдельные проблемные моменты заносились, поскольку требуют детального изучения и качественного решения. На некоторые вопросы Министр Андрей Рева отвечал дополнительно.