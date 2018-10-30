30.10.2018 14:31

Геннадий Кернес поделился видео, каким видят Харьков иностранцы

Городской голова опубликовал на своей странице видео Peter Santanello, американского бизнесмена и путешественника, который последние годы живет в Украине.



// Facebook

«Редко что-нибудь «перепощиваю». Но тут не смог пройти мимо», – написал на своей странице в Facebook харьковский мэр.



Питер недавно побывал в Харькове, и город ему так понравился, что он назвал Харьков самым недооцененным городом страны.



«Но мы-то знаем, что Харьков - лучший город. И приятно, когда эти чувства разделяет человек, видевший множество стран и городов!!



И ему очень понравились харьковчане. Очень. Своей свободой и креативностью.



Посмотрите видеоблог Питера - не пожалеете», – обращается Геннадий Кернес.



