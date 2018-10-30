Геннадий Кернес поделился видео, каким видят Харьков иностранцы

Городской голова опубликовал на своей странице видео Peter Santanello, американского бизнесмена и путешественника, который последние годы живет в Украине.
«Редко что-нибудь «перепощиваю». Но тут не смог пройти мимо», – написал на своей странице в Facebook харьковский мэр.
Питер недавно побывал в Харькове, и город ему так понравился, что он назвал Харьков самым недооцененным городом страны.
«Но мы-то знаем, что Харьков - лучший город. И приятно, когда эти чувства разделяет человек, видевший множество стран и городов!!
И ему очень понравились харьковчане. Очень. Своей свободой и креативностью.
Посмотрите видеоблог Питера - не пожалеете», – обращается Геннадий Кернес.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажн.:
давл.:
ветер: