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31.10.2018  19:54   

Игорь Терехов: У юных хоккеистов будет Ледовый дворец

Город планирует построить в Шевченковском районе ледовый дворец.


// city.kharkov.ua

Об этом заявил первый вице-мэр Игорь Терехов на встрече с представителями родительских советов и комитетов школ и детских садов района.

Этот спортобъект – для юных хоккеистов. Поскольку в Харькове есть потребность в дополнительных ледовых площадках.

Что касаетсяя развития футбола, то и над этим, сообщил Игорь Терехов, уже работают.
 
«Мы спроектировали и строим целый комплекс футбольных полей. Мы это делаем в Индустриальном районе на базе нашего коммунального предприятия «Восток». Там будет целый комплекс футбольных полей. Очень классные поля, для того чтобы дети занимались. Потому что у нас сегодня футбол востребован, хоккей востребован, фигурное катание востребовано. Я знаю, что запись, чтобы поиграть в хоккей, до ночи», – рассказал Игорь Терехов.

Первый вице-мэр отметил: и в дальнейших планах города предусмотрено расширение и обновление спортивной инфраструктуры Харькова. Велодорожки, уличные спорткомплексы, современные стадионы с искусственным покрытием. По всем позициям уже сформированы планы, и все предложения будут вынесены на суд депутатов горсовета.

Тэги:  терехов, встреча, харьков
 
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