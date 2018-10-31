Игорь Терехов: У юных хоккеистов будет Ледовый дворец

Город планирует построить в Шевченковском районе ледовый дворец.
Об этом заявил первый вице-мэр Игорь Терехов на встрече с представителями родительских советов и комитетов школ и детских садов района.
Этот спортобъект – для юных хоккеистов. Поскольку в Харькове есть потребность в дополнительных ледовых площадках.
Что касаетсяя развития футбола, то и над этим, сообщил Игорь Терехов, уже работают.
«Мы спроектировали и строим целый комплекс футбольных полей. Мы это делаем в Индустриальном районе на базе нашего коммунального предприятия «Восток». Там будет целый комплекс футбольных полей. Очень классные поля, для того чтобы дети занимались. Потому что у нас сегодня футбол востребован, хоккей востребован, фигурное катание востребовано. Я знаю, что запись, чтобы поиграть в хоккей, до ночи», – рассказал Игорь Терехов.
Первый вице-мэр отметил: и в дальнейших планах города предусмотрено расширение и обновление спортивной инфраструктуры Харькова. Велодорожки, уличные спорткомплексы, современные стадионы с искусственным покрытием. По всем позициям уже сформированы планы, и все предложения будут вынесены на суд депутатов горсовета.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
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