31.10.2018 19:44

В горсовете обсудили вопросы ратификации Европейской хартии равенства

Подписание Харьковом Европейской хартии равенства женщин и мужчин в жизни местных громад обсудили сегодня, 31 октября, на заседании координационного совета в горсовете.



// city.kharkov.ua

В обсуждении приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, депутаты городского совета, представители ювенальной полиции, а также общественных организаций.

Как сообщила председатель комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета Ольга Чичина, на сегодняшний день к Европейской Хартии равенства присоединились 35 стран и более 1,7 тыс. городов мира. В частности, документ подписали два украинских города - Житомир и Винница. По ее словам, ратификация Хартии должна сопровождаться конкретным планом действий городской власти, иначе она не станет инструментом воздействия.

«В первую очередь нам необходимо сформировать гендерный паспорт города, чтобы понимать, кто живет в Харькове и какие потребности у его жителей. Во-вторых, нужно вовлечь общественные организации в координационный совет по вопросам гендерного равенства. Далее необходимо изучить опыт в этом вопросе других городов. Также нам необходимо показать результаты внедрения гендерной политики в Харькове», - сообщила Ольга Чичина.



В свою очередь директор Департамента по делам семьи молодежи и спорта Алексей Чубаров отметил, что присоединение Харькова к Хартии равенства повлечет за собой определенные изменения в работе исполнительных органов, в частности, адаптацию бюджетных программ городского совета к положениям Европейской хартии равенства.



«Исполнительные органы должны будут разработать план действий по достижению гендерного равенства, где необходимо будет обозначить его приоритеты, действия и ресурсы их реализации. Также исполнительные органы обязываются вовлекать в принципы Хартии всевозможных партнеров. И конечно, в реализацию Хартии будут вовлечены все департаменты горсовета, поскольку она затрагивает абсолютно все сферы жизнедеятельности города», - сказал Алексей Чубаров.



В ходе заседания координационного совета было принято решение создать рабочую группу, которая изучит все вопросы относительно ратификации Европейской хартии. В нее войдут представители всех департаментов горсовета и районных администраций города.



«По результатам деятельности рабочей группы мы определим необходимость подписания Европейской хартии равенства женщин и мужчин в жизни местных громад и разработаем соответствующий проект решения», - подытожила председатель координационного совета Светлана Горбунова-Рубан.



Заседание рабочей группы состоится в середине ноября. Проект решения относительно ратификации Харьковом Европейской хартии равенства женщин и мужчин будет вынесен на рассмотрение сессии городского совета.



Справка. Европейская хартия равенства женщин и мужчин принята в мае 2006 года. Согласно документу, запрещается дискриминация по любым признакам пола, расы, этнического или социального происхождения, генетических особенностей, языка, религии или убеждений, политических или иных взглядов, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, места рождения, инвалидности и др.