01.11.2018 08:37

Игорь Терехов - В харьковских школах пройдут уроки о вреде наркотиков и других видов зависимости (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 31 октября встретился с родителями школьников и воспитанников детских садов Киевского района.



://www.city.kharkov.ua

Во время встречи родители задавали вопросы, которые касались актуальных проблем учебных учреждений. На подавляющее большинство обращений сразу был получен положительный ответ.



Например, в следующем году в детском саду №2 установят детскую площадку, а через год - спортивную.



На просьбу благоустроить территорию вокруг школы №62 Игорь Терехов сообщил, что в 2019 году там планируется реконструировать школьный стадион, поэтому и вся прилегающая территория тоже будет благоустроена.



По обращениям родителей в детском саду №66 обновят оборудование на кухне, а в детсаду №373 - в прачечной.



Также будет рассмотрен вопрос об уменьшении интервала движения автобуса №241э, чтобы ученики школы №52 вовремя попадали на занятия.



Во время встречи прозвучало предложение организовать экскурсии для старшеклассников в Харьковский городской совет и Игорь Терехов поддержал эту идею.



Родители также выразили обеспокоенность ситуацией, связанной с незаконной торговлей наркотическими средствами, их повальной рекламой на зданиях, которая привлекает внимание в том числе и детей. Поэтому было принято решение разработать профилактическую программу для школьников, направленную на повышение осведомленности о вреде наркотиков, алкоголя, курения, игровой зависимости и т.д.



«Проблема распространения наркотических препаратов очень актуальна сейчас, она волнует как родителей, так и городскую власть. В школах такая работа, конечно, проводится, но ее необходимо активизировать, чтобы более успешно противостоять распространению любых видов зависимости. Школьники легко поддаются на эти соблазны, и наша задача - еще раз наглядно показать, насколько разрушительными могут быть последствия», - отметил Игорь Терехов.



Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, пробные уроки по этой программе с участием профильных специалистов и экспертов пройдут в харьковских школах уже в декабре.