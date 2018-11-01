01.11.2018 09:40

После летних проблем с выплатой пенсий харьковчанам правительство решило с 1 ноября поменять главу Пенсионного фонда на чиновника из Минфина

Кабинет министров Украины освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса.



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Соответствующее решение было принято 31 октября во время заседания, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в комментарии РБК-Украина.

«Да, Кабмин освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса», - сказал он.

Отметим, Капинус занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года по октябрь 2018 года.

До этого он был замминистра финансов.

Ранее, с 2003 года работал главным консультантом отдела по вопросам структурных изменений и инфраструктуры рынка в Администрации президента.

Фото: Евгений Капинус (из открытых источников)