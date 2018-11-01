01.11.2018 13:34

Игорь Терехов: Перед зимой город нужно привести в порядок

В эту субботу, 3 ноября, в Харькове пройдет общегородской субботник по уборке территории.



// city.kharkov.ua

Сегодня, 1 ноября, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел совещание по подготовке к субботнику с участием заместителей городского головы, председателей районных администраций, директоров департаментов и коммунальных предприятий.



На субботнике приведут в порядок обочины дорог («красные линии»), скверы, парки, бесхозные территории и т.д. Как сообщил Игорь Терехов, планируется, что в субботнике примут участие около 16 тыс. человек – работники городского совета, депутатский корпус, представители различных предприятий и учреждений. В работах будет задействовано более 200 единиц техники.



Наводить порядок, убирать листву будут, в частности, в сквере на пл. Свободы, в Молодежном парке, Саржином яру, на Красношкольной набережной, в сквере на ул. Достоевского, в парках Машиностроителей, «Зустріч», Маяковского, в сквере имени Петра Кандаурова, скверах Квитки-Основьяненко и на ул. 23 Августа, на Сосновой горке. Также уборка пройдет на ул. Большой Панасовской, ул. Полтавский Шлях, ул. Холодногорской, ул. Деревянко, ул. Харьковских Дивизий, на пр. Новобаварском, пр. Московском, пр. Гагарина, пр. Льва Ландау, на территории учреждений социальной сферы.



«Мы постоянно наводим порядок, уделяем огромное внимание чистоте города. Это касается не только «красных линий» в центральной части – на Московском проспекте, проспекте Гагарина, улице Сумской, это те же межквартальные дороги, территории, которые нуждаются в уборке в разных районах города», – отметил Игорь Терехов.



Также на совещании он поручил городским службам почистить все ливнеприемники, привести в порядок остановки общественного транспорта, опоры и подземные переходы.



«Сегодня есть остановки, которые имеют ужасный внешний вид, поэтому наши службы их помоют, приведут в порядок. Также мы работаем над тем, чтобы в переходах была упорядочена торговля, и они имели нормальный внешний вид, и в эту субботу мы еще больше уделим этому внимание», – сказал первый вице-мэр.



Подводя итог, Игорь Терехов подчеркнул, что перед зимой город нужно привести в порядок – убрать весь мусор и опавшую листву.