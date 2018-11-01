01.11.2018 19:01

Памятник Героям Небесной Сотни будет парить в небе (ФОТО)

Проектное предложение памятника Героям Небесной Сотни и площади вокруг него представили в Харькове.



// city.kharkov.ua

Согласно проекту, площадь Героев Небесной Сотни будет разбита на несколько зон – зону встреч, парковую, детскую игровую и зону отдыха.

Памятник, символизирующий птицу в полете, должен быть высотой от 8,5 до 11 м.

Как отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, проекты, которые были предложены ранее, были не такими интересными.



«То, что я увидел в последней интерпретации, меня поразило, это новое решение. Оно непростое, там будут натянуты ванты, совершенно другое освещение», - рассказал первый вице-мэр.

Справка. Площадь Героев Небесной Сотни получила свое название в честь погибших протестующих во время Революции Достоинства в Киеве в феврале 2014 года. Название закреплено решением Харьковского городского совета в ноябре 2015 года. На площади планируется установление памятника Героям Небесной Сотни. Ранее площадь носила имя большевика Николая Руднева.