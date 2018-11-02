Геннадий Кернес поздравил почетного гражданина Харькова Юрия Шрамко

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Юрия Шрамко.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 2 ноября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова и Харьковской области, вице-президента ПАО «Восточно-украинский банк «Грант» Юрия Шрамко.
«Ваш насыщенный профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и неисчерпаемой энергии.
Пусть в Вашем доме всегда будет мир, а тепло и забота близких людей придают сил и воодушевления!» - говорится в поздравлении городского головы.
Мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью. Запомните даже самые невероятные идеи, чтобы потом воспользоваться.
Утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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