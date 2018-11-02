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02.11.2018  10:31   

Геннадий Кернес поздравил почетного гражданина Харькова Юрия Шрамко

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Юрия Шрамко.


city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 2 ноября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова и Харьковской области, вице-президента ПАО «Восточно-украинский банк «Грант» Юрия Шрамко.

«Ваш насыщенный профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и неисчерпаемой энергии.

Пусть в Вашем доме всегда будет мир, а тепло и забота близких людей придают сил и воодушевления!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, кернес, харьков, шрамко
 
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