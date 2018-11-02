Две тысячи силовиков обеспечат порядок на матче «Шахтер» – «Динамо»

Команды «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев) встретятся на стадионе «Металлист» 3 ноября в 17:00.
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 20 тысяч болельщиков.
Охрану общественного порядка будут обеспечивать почти две тысячи правоохранителей: 1300 работников Национальной полиции, а также приданные силы в составе курсантов Харьковского национального университета внутренних дел, Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащих Нацгвардии.
Кроме того, будет усилено патрулирование в центре города и прилегающей к стадиону территории.
Работники полиции призывают граждан соблюдать закон и не нарушать общественный порядок.
Мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью. Запомните даже самые невероятные идеи, чтобы потом воспользоваться.
Утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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