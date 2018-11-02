Главная Новости Власть Две тысячи силовиков обеспечат порядок на матче «Шахтер» – «Динамо»
02.11.2018  12:35   

Две тысячи силовиков обеспечат порядок на матче «Шахтер» – «Динамо»

Команды «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев) встретятся на стадионе «Металлист» 3 ноября в 17:00.


// Городской Дозор

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 20 тысяч болельщиков.

Охрану общественного порядка будут обеспечивать почти две тысячи правоохранителей: 1300 работников Национальной полиции, а также приданные силы в составе курсантов Харьковского национального университета внутренних дел, Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащих Нацгвардии.

Кроме того, будет усилено патрулирование в центре города и прилегающей к стадиону территории.

Работники полиции призывают граждан соблюдать закон и не нарушать общественный порядок.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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