02.11.2018 14:31

Игорь Терехов: Представители городской власти выезжают в школы, реагируя на просьбы родителей (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 2 ноября посетил начальную школу №176 на ул. Тобольской и детский сад №230 «Лесная сказка».



// city.kharkov.ua

Школа №176 – начальная, в ней учатся дети с 1-го по 4-й класс. В понедельник на встрече с родительской общественностью Шевченковского района первому вице-мэру сообщили, что после сильных дождей и во время таяния снега школьный двор подтапливает. Поэтому Игорь Терехов, представители коммунальных служб, директор Департамента образования Ольга Деменко и глава Администрации Шевченковского района Владимир Котковский приехали сегодня в школу, чтобы посмотреть, как решить эту проблему.

По итогам визита пришли к выводу, что временные меры здесь не помогут и необходимо выполнить капитальный ремонт. Как сообщил Игорь Терехов, профильные службы приступят к проектированию, а ремонтные работы проведут весной.



«Проблема заключается в том, что возле близлежащих домов так устроены ливнестоки, что вода скапливается и льется прямо во двор школы. Приняли решение приступить к проектированию, обустроим новый ливнесток, новый тротуар, будет поднят бордюр. Здесь прекрасно благоустроенный школьный двор: есть детские площадки, спортивные, и, конечно, когда попадает вода, дети не могут играть, но мы решим эту проблему, и будет обустроен комплекс ливнестока. Погодные условия сейчас, к счастью, хорошие, и декабрь ожидается сравнительно теплый. Здесь нужно подойти к вопросу комплексно, чтобы создать комфортные условия для детей», – отметил Игорь Терехов.



Директор школы №176 Ирина Петренко сообщила, что пока это самая насущная проблема для учебного учреждения. В последние годы была отремонтирована кровля, заменена часть окон, установлена новая детская площадка, а в этом году переложено 16 м сетей. По ее словам, встречи представителей городской власти с родителями дают результат.



«Это пример откровенного диалога. Родители не боятся обратиться со своими проблемами. Они беспокоятся не только об учебно-воспитательном процессе, но и о хозяйственных нуждах - и в школе и возле школы, чтобы детям было комфортно. Это свободное общение с представителями власти», - сказала Ирина Петренко.



Как сообщил Игорь Терехов, на следующий год в городском бюджете заложат средства на то, чтобы заменить оставшиеся в школе старые окна и отремонтировать входную группу.



Сегодня первый вице-мэр посетил также детский сад №230 «Лесная сказка», который недавно начал работать рядом со школой. 22 августа детский сад открыл Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



Игорь Терехов отметил, что детям комфортно в детском саду, и сообщил, что на сегодняшний день практически вся социальная сфера города подключена к отоплению.



Напомним, что в планах городской власти – провести встречи с родителями школьников и воспитанников детских садов во всех районах города. Уже прошло пять таких встреч.

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