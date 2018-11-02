02.11.2018 14:50

После посещения мониторинговой мисии ООН Харьковского СИЗО силовики восточных регионов провели итоговое совещание.

По окончании экскурсии в «Харьковский следственный изолятор» представителей Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине Сергея Штукарина и Дин Митко в Северо-Восточном межрегиональном управлении было проведено совещание с заместителями начальников учреждений Харьковской, Полтавской, Сумской и Луганской областей.



://dozor.kharkov.ua

1 ноября 2018 государственное учреждение «Харьковский следственный изолятор» посетили представители Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине Сергей Штукарин и Дин Митко. Во время встречи начальник учреждения Евгений Бартощак проинформировал представителей миссии о состоянии выполнения решений судов о содержании под стражей граждан, находящихся в конфликте с законом. Характер вопросов также касался медицинского обслуживания, температурного режима в камерах, питание и возможности встреч заключенных со своими защитниками. Также представителям Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине была проведена экскурсия по территории учреждения.

На следующий день, 2 ноября 2018 гю, в Северо-Восточном межрегиональном управлении было проведено совещание с заместителями начальников учреждений по социально-воспитательной и психологической работы Харьковской, Полтавской, Сумской и Луганской областей. Во время совещания были подведены итоги деятельности социально-психологической службы государственных учреждений межрегионального управления за 3 квартал 2018 года. Каждому подразделению была дана оценка и определены приоритетные направления деятельности на 4 квартал текущего года. В целом работу отделов социально-воспитательной и психологической работы учреждений признана удовлетворительной. Подводя итоги совещания заведующий сектором социально-воспитательной и психологической работы с осужденными Юрий Мосейчук отметил, что социально-воспитательная и психологическая работа является важным компонентом процесса на пути к гуманизации уголовного наказания и приближении его к европейским стандартам.