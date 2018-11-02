02.11.2018 17:20

Шутку харьковского блоггера в полиции не поняли и узаконили штрафы

В Украине сегодня, 2 ноября, вступил в силу закон, по которому будут введены штрафы за нелегальное использование названия и символов полицейских.



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За повтор шутки харьковского блоггера, который опубликовал видео на YouTube, в котором вместе с подругой, одеты как полицейские, останавливают машины и намекают на взятки, - от сегодняшнего дня можно получить штраф от 17 тыс. До 85 000 гривен.

Согласно вступившему 2 ноября в силу закону № 2584-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины». Признаками отношения к полиции считаются: символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные награды, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.

Но у «шутников», все же остается немного времени для «творчества» и куража. Как сообщили в пресс-службе МВД, фактически штрафы начнут действовать в мае 2019 года.

За незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции Украины или незаконное использование физическим лицом на транспортном средстве наименование Национальной полиции Украины или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, влекут наложение штрафа от 17 до 34 тыс. гривен. За аналогичные действия, совершенные органами органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами-предпринимателями, а также общественными объединениями предусмотрены штрафы от 34-51 тыс. Гривен. Повторное нарушение в течение года предусматривает штрафы от 51 до 68 тыс. Грн, а для органов, ЧП и юрлиц наказание составит от 68 до 85 тыс. Грн. штрафа.