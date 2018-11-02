Главная Новости Власть Шутку харьковского блоггера в полиции не поняли и узаконили штрафы
02.11.2018  17:20   

Шутку харьковского блоггера в полиции не поняли и узаконили штрафы

В Украине сегодня, 2 ноября, вступил в силу закон, по которому будут введены штрафы за нелегальное использование названия и символов полицейских.


// facebook

За повтор шутки харьковского блоггера, который  опубликовал видео на YouTube, в котором вместе с подругой, одеты как полицейские, останавливают машины и намекают на взятки, - от сегодняшнего дня можно получить штраф  от 17 тыс. До 85 000 гривен.

Согласно вступившему 2 ноября в силу закону № 2584-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины». Признаками отношения к полиции считаются: символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные награды, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.

Но у «шутников», все же остается немного времени для «творчества» и куража. Как сообщили в пресс-службе МВД, фактически штрафы начнут действовать в мае 2019 года.

За незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции Украины или незаконное использование физическим лицом на транспортном средстве наименование Национальной полиции Украины или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, влекут наложение штрафа от 17 до 34 тыс. гривен. За аналогичные действия, совершенные органами органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами-предпринимателями, а также общественными объединениями предусмотрены штрафы от 34-51 тыс. Гривен. Повторное нарушение в течение года предусматривает штрафы от 51 до 68 тыс. Грн, а для органов, ЧП и юрлиц наказание составит от 68 до 85 тыс. Грн. штрафа.

Источник:   МВС
 Тэги:  шутка, блоггер, харьков, щтрафы, шом, форма.
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.07 Культура и Туризм «Мону Лизу» переодели в форму сборной Франции по футболу 28.03 Общество Безумный флешмоб: харьковчане обливаются напитками в публичных местах 15.10 Байки харьковских улиц Байка-шутка про троллейбусы в Харькове (ФОТО)
 
 

Видео

В 153-й харьковской школе подсчитывают первые результаты результаты от энергоэффективных технологий
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 