В воскресенье, 4 ноября, вступил в силу закон «Маски-шоу СТОП- 2»

Закон № 8490 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Украины в части усовершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами в ходе осуществления досудебного расследования» вступил в силу в Украине в воскресенье, 4 ноября.
Соответствующий законодательный документ был опубликован в «Голосе Украины».
Отметим, что данный закон известен также своим другим названием – «Маски-шоу Стоп-2».
В документе вносятся изменения в несколько статей 220, 284, 303, 309 Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК) в части ограничений интересов лица во время досудебного расследования. Так, прокурор может ходатайствовать о закрытии уголовного производства на основании:
При этом предусмотрено, что постановление следственного судьи об отказе в удовлетворении соответствующей жалобы может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Кроме того, предусмотрена возможность государства, в случае возмещения вреда, причиненного следователем, прокурором, за счет государственного бюджета, применять право обратного требования к виновным лицам в случае установления в их действиях состава не только уголовного правонарушения, а при наличии признаков дисциплинарного проступка по результатам служебного расследования, проведенного на основании решения суда, которым удовлетворена жалоба на решение, действия или бездеятельность органа досудебного расследования.
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