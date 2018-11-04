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04.11.2018  18:25   

С вовкресенья всутпилв силу обновленный Закон, облегчающий жизнь кредиторам жилья

Закон о возобновлении кредитования (2478-VIII) вступил в силу в воскресение, 4 ноября. Документ был опубликован накануне в правительственном издании «Голос Украины».


Фото: journalist.today

Так, со вступлением в силу этого документа должны уменьшиться риски кредиторов при осуществлении кредитных операций, что облегчит доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к использованию банковских займов.

Кроме того, согласно закону, будут защищены права кредитора-ипотекодержателя, документ юридически обезопасит институт поручительства.

Также предусматривается, что банки смогут получать важную для кредитных отношений информацию о заемщике. Станет невозможным отчуждение предмета ипотеки без согласия банка-кредитора.

Тэги:  ипотена, харьков, жиилье, кредит, взыскание
 
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