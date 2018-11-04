04.11.2018 16:30

В Молодёжном парке прошла масштабная уборка (ФОТО)

Харьковчане убирают опавшую листву и мусор - и представители аппарата Городского совета не осталось в стороне от общегородского субботника.



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Представители аппарата Харьковского городского совета и ряда коммунальных предприятий вышли на субботник в Молодежном парке. Как сообщила заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили, в разных районах города работают все структурные подразделения городского совета.

«Также участвуют все коммунальные учреждения, которые своими руками приводят город в порядок и подготавливают его к зиме. Задействована вся техника. В Молодежном парке работают аппарат городского совета и работники коммунальных предприятий. Они приводят в порядок центральный парк Харькова, делая его красивым для жителей нашего города», - отметила Татьяна Чечетова-Терашвили.

Секретарь Харьковского городского совета Александр Новак поблагодарил всех харьковчан, которые поддержали инициативу городской власти провести традиционный осенний субботник.

«Очень приятно, что нашу инициативу поддержали харьковчане, работники городского совета, предприятий, учреждений. Такими силами мы наведем порядок, потому что осенняя листва требует большого объема работ. Погода хорошая, работаем с хорошим настроением, привлечены депутаты городского совета. Хочется, чтобы наш город оставался красивым, уютным и комфортным», - сказал Александр Новак.