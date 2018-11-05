05.11.2018 10:25

С понедельника утвержден новый порядок предоставления справки об отсутствии задолженности

Как сообщается на страничке региональных фискалов, новый порядок разработан с целью улучшения обслуживания плательщиков при предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы.



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5 ноября 2018 года, на своем официальном сайте, ГУ ГФС в Харьковской области сообщает, что Минфин Украины приказом от 3 сентября 2018 № 733 (далее - Приказ № 733) утвердил Порядок предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы (далее - Порядок).

Порядок разработан с целью улучшения обслуживания плательщиков при предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы (далее - Справка).

В частности, для получения справки плательщик подает соответствующее заявление по выбору: - в бумажной форме - в государственную налоговую инспекцию по основному месту учета такого плательщика или в соответствующий орган, уполномоченный осуществлять меры по погашению налогового долга.

Если заявление подано в государственную налоговую инспекцию, ее передают в соответствующий орган, уполномоченный осуществлять меры по погашению налогового долга (далее - уполномоченный орган); - в электронной форме - в адрес уполномоченного органа через частную часть «Электронного кабинета» с соблюдением требований Законов «Об электронных документах и ​​электронном документообороте», «Об электронных доверительные услуги».

Справка или отказ в предоставлении Справки готовятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​получения заявления органом, в который она была подана. Предоставляется Справка безвозмездно по выбору плательщика в бумажной или электронной форме, о чем он говорит в заявлении.

Срок действия справки составляет 10 календарных дней с даты ее формирования. Приказ № 733 вступает в силу со дня вступления в силу Закона Украины от 5 октября 2018 № 2155-VИИИ «Об электронных доверительные услуги», но не ранее дня его официального опубликования, то есть 07.11.2018.