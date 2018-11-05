05.11.2018 16:40

Харьковский аэропорт может выпасть из «теневых» схем

Правительство предложило в 10 раз повысить акциз на авиакеросин, используемый не по целевому назначению.



enkorr

Теперь дельцам, сбывающим керосиновые смеси под видом ДТ станет не выгодно прикрываться поставками для самолетов в Харькове.

Последние два года эксперты топливного рынка регулярно сообщали о растущем дисбалансе между импортом авиационного топлива и его реальным потреблением.

Опережающие темпы роста поставок авиатоплива могут объясняться его нецелевым использованием. Эксперты и участники рынка считают, что керосин может смешиваться с дизельным топливом и продаваться под видом ДТ. Смешивание топлив имеет экономический смысл из-за семикратной разницы в акцизном налоге на ДТ (€139,5/тыс. л) и авиатопливо (€21/тыс. л).

Тот факт, что авиационное топливо некоторые участники рынка смешивают с дизельным, подтвердил начальник Энергетической таможни ГФС Игорь Пиковский. И подчеркнул, что это точно не происходит в зонах таможенного контроля.

По оценкам экспертов, за 8 месяцев этого года объем авиатоплива, который не был направлен в аэропорт, составил 160 тыс. т. «Государство потеряло порядка 950 млн грн неуплаченного акцизного сбора. Основной объем авиатоплива для этих нужд поступает через порт в Николаеве. Однако налоговая служба отказывается это замечать», — отметил директор «А-95» Сергей Куюн.

Кабинет Министров направил в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий десятикратное увеличение ставки акциза на авиационный керосин, который используется не по целевому назначению. Проект закона №9260 зарегистрирован в парламенте 5 ноября.

Проект закона предусматривает введение повышающего коэффициента 10 к этой ставке для импортеров, которые не внесены в перечень компаний, что имеют право заправки воздушных судов авиационным топливом и не являются субъектами самолетостроения. Такой перечень будет составлять Мининфраструктуры и публиковать на своем сайте.