05.11.2018 18:41

Квартира от Кернеса для многодетной семьи сдана с ремонтом

Многодетная семья Репиных, которой город выделил и обустроил жильё, отметила новоселье.



//dozor.kharkov.ua

Харьковская семья Репиных вполне защищенной чувствует себя в родном городе. Репины получили собственное жилье, более того город помог сделать ремонт в доме и теперь родители и их восемь детей смогут жить в надлежащих комфортных условиях.



Жилье Репиных можно узнать из тысяч квартир. К ноовсельтю здесь подготовились креативно: везде воздушные шарики и всевозможные украшения, сделали собственноручно, потому что, говорят, этот день для них настоящий, очень ожидаемый праздник. Сегодня только его первый день, это дальше будут и родственники, и друзья, а первые гости - руководители, которые помогали семье в получении и обустройстве жилья.



Денис Дорожкин, депутат Харьковского областного совета

"Поздравляем вас с новосельем и желаем, чтобы этот дом был всегда вашей крепостью, чтобы в нём всегда царили тепло, уют, взаимопонимание, взаимовыручка, поддержка, чтобы вы всегда были счастливы".

Светлана Лещенко, заместитель главы администрации Слободского района Харькова

"Эти добрые слова от Геннадия Адольфовича. Всего, всего самого доброго, мира, здоровья, любви и счастья этой квартире".

И хозяева, в свою очередь, радушны и гостеприимны, потому очень рады гостям.



Михаил Репин, многодетный отец

"Наше жильё тепло и уютно, места достаточно в нём, мы благодарны за редкое чудо - наш обустроенный дом"

В знак благодарности Репины подготовили подарки, котрые сделали собственными руками. Поделки-сувениры, которые передают всем и лично Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу, который когда-то так же радушно вручил многодетной семье Репиных ключи от своего дома.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова

"Хочу в преддверии нового года с этим поздравить и пожелать вам, чтобы вы не останавливались на достигнутом. Ну, а мы со своей стороны, я уверен в том, сможем обеспечить, чтобы наши семьи были такими красивыми, обеспечить их жильем. Спасибо вам за терпение, за доверие. Дай Бог, чтобы у вас только радость была и детских смех в ваших квартирах".

И пожелал Геннадий Кернес не останавливаться на достигнутом - Репины не остановились и их семья с тех пор пополнилась, родился еще один сын - восьмой ребенок в семье. И теперь уже в десятером они живут в собственном доме. А еще раньше все было не так радужно. Ютиться, рассказывают, приходилось в двух небольших комнатах в 24 квадратных метрах родительского дома.



Михаил Репин, многодетный отец



"Было сложно, было трудно, но я не скажу, что невозможно. Нам силы придавала вера. Принимавшим деток от Господа с болезнями, радостями, трудностями. Радости всё равно в жизни больше".



Тогда они только мечтали о большом жилье и верили - обязательно, обязательно будет. И однажды, по совету друзей, обратились лично к Харьковскому городскому голове с просьбой помочь улучшить жилищные условия.



Михаил Репин, многодетный отец



"Друзья очень нам рекомендовали, советовали попроситься на приём. Мы попросились, нас приняли и на приёме у Геннадия Адольфовича результатом стало то, что мы получили жильё, очень благодарны".



Это были две двухкомнатные современные квартиры в новостройке. Готовились уже к ремонту, но семью постигла беда, их обокрали и они лишились всех своих сбережений.



Михаил Репин, многодетный отец



" Вы знаете, есть такая пословица - не было бы добра, да худо помогло. Значит год назад нас обокрали. Аннушка написала письмо Геннадию Адольфовичу, описала ситуацию и мэр распорядился, и государство нам помогло с ремонтом".



И это была конкретная помощь города в обустройстве жилья. По просьбе мэра Геннадия Кернеса руководство компании-застройщика, учитывая все пожелания семьи, провело профессиональный ремонт с полной отделкой, как говорится, под ключ.



Анна Репина, многодетная мать



"Мы настолько рады были всему, что нам делали, это словами не объяснить, после всех этих трудностей, которые мы пережили и когда нас обокрали, для нас это был сильный удар. Но мы обратились и написали письмо и не прошло и 4 дня как нам сказали, чтобы мы сюда пришли и нам будут делать ремонт 100% готовности".



Репин в таком восторге, что, говорят, чувствуют себя как в сказке, потому что о таком когда-то даже не мечтали.



Анна Репина, многодетная мать



"Вы знаете, здесь мне нравится всё и планировка квартиры. Мы семьёй будем вечерами здесь сидеть и петь, мы очень любим петь вместе. Мне очень нравится кухня большая, кухня-студия. Мне нравится детская комната большая, светлая, где могут дети играть. Здесь столько места. Мне нравится, что есть комната девочек, старших мальчиков, наша спальня, три санузла, что нет теперь очереди, которая у нас постоянно была".



Теперь, признаются, все они счастливы, а все потому, говорят, что умеют любить и верить в добро, а оно существует и история их семьи тому пример - пример заботы города о харьковчанах, которые прежде всего должны чувствовать, что они живут в городе, о них заботятся и всегда окажут поддержку.