05.11.2018 19:52

Школьникам-лидерам ученического самоуправления показали городской совет (ФОТО)

Для школьников Киевского района прошла экскурсия в Харьковском горсовете, во время которой они смогли встретиться с мэром Харькова Геннадием Кернесом.



city.kharkov.ua

Лидеры ученического самоуправления школ Киевского района сегодня, 5 ноября, посетили Харьковский городской совет.



Во время экскурсии школьникам показали малый и большой залы, зал приема официальных делегаций. Также с ними встретился Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



«Здесь принимаются важные решения, которые потом реализуются в городе. Возможно, скоро вы тоже будете здесь работать, потому что за вами – будущее. Желаю, чтобы из увиденного сегодня вы почерпнули только позитив. Желаю вам всегда оставаться лучшими, верьте в себя, и все у вас получится», - отметил Геннадий Кернес.



Городской голова также ответил на вопросы школьников, в частности, о ближайших планах города.



«Мы работаем с крупными кредиторами - Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Мировым банком. У нас с ними проекты на сотни миллионов долларов: строительство мусороперерабатывающего комплекса, развитие метро в сторону ул. Одесской, обновление подвижного состава метро и троллейбусов. Также мы занимаемся реконструкцией зоопарка и сада имени Шевченко. Планов у нас много, но главное, чтобы результат этой работы был виден для харьковчан», - подчеркнул Геннадий Кернес.



Кроме того, председатель Молодежного совета при Харьковском городском голове Михаил Лазарев и заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская рассказали лидерам ученического самоуправления о молодежных проектах, которые реализуются в городе.



«Здесь собралась команда молодых людей, которые верят в то, что Харьков может стать действительно самым комфортным городом для жизни в Украине. Это подтверждается конкретными делами: на прошлой неделе Харьков был признан лучшим инновационным городом страны по версии экспертов «Kyiv Smart City Forum 2018». Мы принимали участие в написании программы по бюджету участия, создавали сайт «Портал харьковчанина», проводили международный фестиваль театров «Платформа 77» и реализовывали множество спортивных проектов. Уверен, что у школьников тоже есть немало интересных идей, поэтому мы ждем вас в своих рядах, у нас впереди много интересной работы», - сказал Михаил Лазарев.