Главная Новости Власть У харьковчан появилась возможность найти в рознице 2 гривневую монету с надписями, популяризирующими национальные идеи (ФОТО)
06.11.2018  12:55   

У харьковчан появилась возможность найти в рознице 2 гривневую монету с надписями, популяризирующими национальные идеи (ФОТО)

Сегодня, 6 ноября, Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету в честь украинского писателя, переводчика и педагога Ивана Нечуй-Левицкого. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.


://bank.gov.ua

Монета выпущена тиражом 35 тыс. шт. - сообщает на пресс-служба НБУ. На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины; справа на зеркальном фоне - портрет И. Нечуй-Левицкого, рядом с которым - стилизованный зонт (его неизменный атрибут), что напоминает писательское перо, слева: номинал монеты 2 грн, логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка; надписи по окружности: Украина (вверху слева), справа - Иван Нечуй-Левицкий 1838 - 1918; внизу слева - год чеканки монеты - 2018.

На реверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: дерево жизни, по обе стороны от него расположены кувшины, из которых льется вода, что подпитывает дерево; по кругу - выражение писателя: «Людина без національності, як дерево без коріння: воно зачучверіє і всохне».

Монета, сделанная из нейзильбера, выпущена тиражом 35 тыс. шт. Ее розничная цена - 40 грн.

 

Источник:   zn
 Тэги:  монета, харьков, нацбанк, национализм, надпись, переводчик
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.07 Власть Совет Нацбанка принял Стратегию монетарной политики 01.07 Общество С 1 июля вступают в силу правила округления сумм при наличных расчетах 29.03 Экономика и промышленность Пять гривен с красным крестом: НБУ выпустил памятную монету
 
 

Видео

В Харькове прошел осенний общегородской субботник
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 