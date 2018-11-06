06.11.2018 12:55

У харьковчан появилась возможность найти в рознице 2 гривневую монету с надписями, популяризирующими национальные идеи (ФОТО)

Сегодня, 6 ноября, Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету в честь украинского писателя, переводчика и педагога Ивана Нечуй-Левицкого. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.



://bank.gov.ua

Монета выпущена тиражом 35 тыс. шт. - сообщает на пресс-служба НБУ. На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины; справа на зеркальном фоне - портрет И. Нечуй-Левицкого, рядом с которым - стилизованный зонт (его неизменный атрибут), что напоминает писательское перо, слева: номинал монеты 2 грн, логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка; надписи по окружности: Украина (вверху слева), справа - Иван Нечуй-Левицкий 1838 - 1918; внизу слева - год чеканки монеты - 2018.

На реверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: дерево жизни, по обе стороны от него расположены кувшины, из которых льется вода, что подпитывает дерево; по кругу - выражение писателя: «Людина без національності, як дерево без коріння: воно зачучверіє і всохне».

Монета, сделанная из нейзильбера, выпущена тиражом 35 тыс. шт. Ее розничная цена - 40 грн.