06.11.2018 14:58

Геннадий Кернес: До конца недели тепло должно быть во всех жилых домах Харькова

Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел рабочее совещание с руководством КП «Харьковские тепловые сети» и других профильных служб и департаментов.



// city.kharkov.ua

По информации тепловиков, в настоящее время теплоснабжение включено на всех объектах социально-культурной сферы, за исключением одного детсада и одной школы, где ведутся ремонтные работы на сетях. Также тепло подано в 94% жилых домов Харькова.

Геннадий Кернес в категоричной форме поручил завершить подачу тепла во все жилые дома до конца этой рабочей недели, а после этого в кратчайшие сроки обеспечить и горячее водоснабжение во всех районах города.