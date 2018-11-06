Главная Новости Власть Геннадий Кернес: До конца недели тепло должно быть во всех жилых домах Харькова
06.11.2018  14:58   

Геннадий Кернес: До конца недели тепло должно быть во всех жилых домах Харькова

Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел рабочее совещание с руководством КП «Харьковские тепловые сети» и других профильных служб и департаментов.


// city.kharkov.ua

По информации тепловиков, в настоящее время теплоснабжение включено на всех объектах социально-культурной сферы, за исключением одного детсада и одной школы, где ведутся ремонтные работы на сетях. Также тепло подано в 94% жилых домов Харькова.

Геннадий Кернес в категоричной форме поручил завершить подачу тепла во все жилые дома до конца этой рабочей недели, а после этого в кратчайшие сроки обеспечить и горячее водоснабжение во всех районах города.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, отопительный сезон, харьков
 
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