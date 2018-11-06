06.11.2018 17:11

В Харькове, состоялся «X Международный Инвестиционный Форум. Послесловие» (ФОТО).

Представители фискальной службы и бизнес обсудили зоны роста региональной экономики



://kh.sfs.gov.ua

Мероприятие, которое проходит в рамках глобальной недели предпринимательства, собрало предпринимателей из кластеров нескольких сфер деятельности - IТ, аграрная отрасль, банковское дело и тому подобное.

Особенностью встречи стал непосредственный диалог между государственными и бизнес-структурами. Государственный сектор был представлен ХОГА и Главным управлением фискальной службы области. Присутствующие обсудили инвестиционный климат в регионе, его особенности, перспективы экономического развития. Директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрей Колос проинформировал присутствующих о введении экономических, инвестиционных проектов, состояния содействия развитию малого и среднего бизнеса на Харьковщине.

К обсуждению присоединились и представители фискальной службы. Начальник управления коммуникаций ГУ ГФС в Харьковской области Яна Чуб ознакомила присутствующих с нюансами налогообложения юридических лиц и физических лиц и нюансами упрощенной системы. Уделили внимание и проблемным вопросам.

И хотя точки зрения на некоторые из них расходились, но главная цель у присутствующих одна - сделать Харьковский регион привлекательным для жизни, открытым для инвестиционных проектов, развитым и современным.