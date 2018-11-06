Работников харьковской полиции отметили за добросовестное выполнение служебных обязанностей (ФОТО)

Приказом Национальной полиции Украины в порядке поощрения очередное специальное звание «полковник полиции» присвоено подполковнику полиции Виктору Тюнина, заместителю начальника - начальнику отдела инспекции по личному составу Управления кадрового обеспечения.
Благодарности начальника ГУНП в Харьковской области получили работники Управления противодействия наркопреступности старший лейтенант полиции Сергей Костенко и старший лейтенант полиции Иван Ярещенко, а также старшие следователи Слободского отдела полиции - капитан полиции Оксана Гвоздецкая и старший лейтенант полиции Владислав Шейнин.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
Уже с самого утра распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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