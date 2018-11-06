Главная Новости Власть Работников харьковской полиции отметили за добросовестное выполнение служебных обязанностей (ФОТО)
06.11.2018  19:35   

Работников харьковской полиции отметили за добросовестное выполнение служебных обязанностей (ФОТО)

Приказом Национальной полиции Украины в порядке поощрения очередное специальное звание «полковник полиции» присвоено подполковнику полиции Виктору Тюнина, заместителю начальника - начальнику отдела инспекции по личному составу Управления кадрового обеспечения.


://hk.npu.gov.ua

Благодарности начальника ГУНП в Харьковской области получили работники Управления противодействия наркопреступности старший лейтенант полиции Сергей Костенко и старший лейтенант полиции Иван Ярещенко, а также старшие следователи Слободского отдела полиции - капитан полиции Оксана Гвоздецкая и старший лейтенант полиции Владислав Шейнин.

Источник:   Отдел коммуникации полиции харьковской области
 Тэги:  полиция, харьков, отличие, награждение
 
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