06.11.2018 19:45

Харьковская юстиция начала работу на упреждение

После того, как Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол в отношении прокурора прокуратуры Харьковской области за недостоверные декларации, руководство регионального отделения занялось предупреждением коррупционных правонарушений в органах юстиции Харьковщины.



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Среди госисполнителей проведены специальные тематические беседы. В них подчеркивалось, что важной составляющей деятельности государственных исполнителей является контроль за соблюдением требований антикоррупционного законодательства.

6 октября, с целью предупреждения коррупционных или связанных правонарушений при осуществлении исполнительного производства, главным специалистом сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Владимиром Вороной было проведено профилактическое семинарское занятие с работниками Красноградского районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.

Главное внимание было уделено вопросам добродетели государственных служащих, соблюдению правил этического поведения при исполнении служебных полномочий, запрете получения подарков и неправомерной выгоды. При обсуждении работники вместе с главным специалистом сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции выделили коррупционные риски в работе государственных исполнителей и меры по их минимизации.

С целью заблаговременной подготовки субъектов декларирования для представления электронных документов, уменьшение нагрузки на программно-аппаратные ресурсы Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления было сосредоточено на приближении очередного этапа электронного декларирования, которое начнется 01.01.2019 и ознакомлены работников с рекомендациями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции субъектам декларирования к очередному этапу электронного декларирования в Украи и, в том числе разъяснено в том числе технические аспекты работы с Реестром, процедурные моменты регистрации в личном кабинете субъекта декларирования, порядом изменения ЭЦП и E-mail адреса, предоставлены консультации по заполнению декларации.