Главная Новости Власть Харьковская юстиция начала работу на упреждение
06.11.2018  19:45   

Харьковская юстиция начала работу на упреждение

После того, как Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол в отношении прокурора прокуратуры Харьковской области за недостоверные декларации, руководство регионального отделения занялось предупреждением коррупционных правонарушений в органах юстиции Харьковщины.


facebook.com/Gtuyuharkovobl

Среди госисполнителей проведены специальные тематические беседы. В них подчеркивалось, что важной составляющей деятельности государственных исполнителей является контроль за соблюдением требований антикоррупционного законодательства. 

6 октября, с целью предупреждения коррупционных или связанных правонарушений при осуществлении исполнительного производства, главным специалистом сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Владимиром Вороной было проведено профилактическое семинарское занятие с работниками Красноградского районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.
Главное внимание было уделено вопросам добродетели государственных служащих, соблюдению правил этического поведения при исполнении служебных полномочий, запрете получения подарков и неправомерной выгоды. При обсуждении работники вместе с главным специалистом сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции выделили коррупционные риски в работе государственных исполнителей и меры по их минимизации.
С целью заблаговременной подготовки субъектов декларирования для представления электронных документов, уменьшение нагрузки на программно-аппаратные ресурсы Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления было сосредоточено на приближении очередного этапа электронного декларирования, которое начнется 01.01.2019 и ознакомлены работников с рекомендациями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции субъектам декларирования к очередному этапу электронного декларирования в Украи и, в том числе разъяснено в том числе технические аспекты работы с Реестром, процедурные моменты регистрации в личном кабинете субъекта декларирования, порядом изменения ЭЦП и E-mail адреса, предоставлены консультации по заполнению декларации.

Источник:   Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области
 Тэги:  декларация, коррупция, харьков, профилактика, семинар
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.10 Власть В декларации для получения субсидии не нужно указывать все свои доходы - разъясняет министр соцполитики Андрей Рева 06.07 Власть Прокуратура передала в суд дело экс-патрульного, который «утаил» миллионы гривен 16.05 Власть Изменились формы заявления и декларации о доходах для назначения субсидий (ФОТО)
 
 

Видео

Харьков считают самым чистым из крупных украинских городов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 