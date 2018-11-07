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07.11.2018  09:53   

Игорь Терехов: В Харькове в этом году установят новую елку

В городе началась подготовка к новогодним праздникам. Что нового появится в новогоднем городке и чем планируют поразить харьковчан и гостей города?


// city.kharkov.ua

Часть площади Свободы уже огородили забором. Внутри сейчас возводят огромный каток. По сравнению с прошлыми годами, на этот раз ледовая арена, говорят в горсовете, по размерам будет гораздо больше. Сейчас на ее месте рабочие со спецтехникой. Основу засыпают песком. Из-за наклона самой площади песочная подушка в некоторых местах достигает одного метра.

Вскоре рядом с катком Харьков установит елку. Как сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов, в этом году харьковчан планируют поразить как концепцией новогоднего городка, его видоизменят, так и новогодними декорациями.
 
«Елка очень красивая, новая, современнейшая елка, равных которой нет. Там появится звездное небо и домик Деда Мороза. И очень красивое открытие будет. Совершенно другая концепция площади будет. Кроме того, могу вам сказать, что каток появится огромнейший, такого Харьков еще не видел катка», – рассказал Игорь Терехов.

Яркое представление сейчас готовят и для харьковских школьников. Как отметил первый вице-мэр Игорь Терехов, новогоднюю сказку во время зимних каникул смогут посмотреть 60 000 детей - воспитанников учебных заведений Харькова. Все действо будет проходить не в ХНАТОБе, как обычно, а во Дворце спорта.

Тэги:  терехов, елка, новый год, каток, харьков
 
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