Игорь Терехов: В Харькове в этом году установят новую елку

В городе началась подготовка к новогодним праздникам. Что нового появится в новогоднем городке и чем планируют поразить харьковчан и гостей города?
Часть площади Свободы уже огородили забором. Внутри сейчас возводят огромный каток. По сравнению с прошлыми годами, на этот раз ледовая арена, говорят в горсовете, по размерам будет гораздо больше. Сейчас на ее месте рабочие со спецтехникой. Основу засыпают песком. Из-за наклона самой площади песочная подушка в некоторых местах достигает одного метра.
Вскоре рядом с катком Харьков установит елку. Как сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов, в этом году харьковчан планируют поразить как концепцией новогоднего городка, его видоизменят, так и новогодними декорациями.
«Елка очень красивая, новая, современнейшая елка, равных которой нет. Там появится звездное небо и домик Деда Мороза. И очень красивое открытие будет. Совершенно другая концепция площади будет. Кроме того, могу вам сказать, что каток появится огромнейший, такого Харьков еще не видел катка», – рассказал Игорь Терехов.
Яркое представление сейчас готовят и для харьковских школьников. Как отметил первый вице-мэр Игорь Терехов, новогоднюю сказку во время зимних каникул смогут посмотреть 60 000 детей - воспитанников учебных заведений Харькова. Все действо будет проходить не в ХНАТОБе, как обычно, а во Дворце спорта.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
Уже с самого утра распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
влажн.:
давл.:
ветер: