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08.11.2018  11:30   

Агентство по предотвращению коррупции требует расследования из-за родственных связей в Харьковской медакадемии

НАПК требует от и.о. главы Минздрава провести служебное расследование из-за возможного конфликта интересов в Харьковской медакадемии


://kharkivoda.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписания ректору Харьковской медицинской академии последипломного образования Александру Хвисюку, а также и.о. министра здравоохранения Украины Уляне Супрун из-за нарушений в деятельности ректора.

Как сообщается на сайте НАПК в четверг, установлено, что ректор этой академии, получив информацию от четырех заведующих кафедрами о работающих в их прямом подчинении близких им лицах и о возникновении в связи с этим потенциального конфликта интересов, не предпринял меры для урегулирования конфликта интересов среди подчиненных. Это является нарушением требований ч.ч. 3 и 4 статьи 28 закона Украины «О предотвращении коррупции».

«Национальное агентство требует от и.о. министра здравоохранения провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности, а от ректора академии - предпринять меры для урегулирования потенциального конфликта интересов у соответствующих заведующих кафедр», - сказано в сообщении

Источник:   Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
 Тэги:  коррупция, харьков, медицинская академия. родственные связи
 
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