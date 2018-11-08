08.11.2018 17:24

Геннадий Кернес провел личный прием в Немышлянском районе

С жалобами и заявлениями на оказание материальной помощи, установку приборов учета, передачу жилья на баланс города, реконструкцию дорог и ремонт домов коммунальной собственности на встречу пришли 55 человек.



// city.kharkov.ua

8 ноября Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием граждан в Немышлянском районе Харькова. Большинство обращений поступило от пенсионеров и ветеранов труда, нуждающихся в социальной защите, также жители района инициируют восстановление зеленых зон и мест отдыха, ремонт кровель, подъездов и входных групп, жалуются на работу муниципального транспорта и просят повысить безопасность на дорогах.



Жители поселка Кулиничи, который вошел в состав города несколько лет назад, просят провести капитальный ремонт системы теплоснабжения в детском саду, обновить окна в местной школе, демонтировать старые игровые площадки и установить новые. Кроме того, в местах остановки автобуса, соединяющего бывший пригород с Харьковом, будут установлены крытые павильоны.



Бухгалтер Татьяна Клушина от имени группы жильцов пришла с заявлением о передаче бывшего ведомственного дома №2 по ул. Благодатной в коммунальную собственность города. По итогам приема городские службы начнут подготовку документов, и еще до конца года горсовет примет соответствующее решение.



Учитель школы №49 Александр Петренко подал жалобу на работу транспорта, который ходит от станции метро «Московский проспект» в разные части района Новых Домов. Проверка подтвердила, что троллейбус №13, а также маршрутки №227 и 267 нарушают график движения после 18:00. Перевозчики, вызванные на встречу, предупреждены об ответственности за то, что вечером интервал движения значительно больше нормы.



Сразу несколько заявителей предлагают установить устройства принудительного снижения скорости (так называемые «лежачие полицейские») перед пешеходными переходами у школ №73, 101 и 161. По их словам, на этих участках водители не реагируют на знаки и разметку, и детям опасно переходить дорогу. Геннадий Кернес отметил, что законодательство запрещает городу устанавливать такие препятствия. «Мы обратим, в очередной раз, внимание полиции на эти перекрестки, это их полномочия, ну, и, конечно, культура вождения должна быть такой, чтоб не перегораживать весь Харьков», – сказал он.



По итогам приема Департамент коммунального хозяйства внесет в план разработку проектов реконструкции нескольких зон отдыха, таких как парк «Зустрич», сквер на бульваре Богдана Хмельницкого, источник возле Петренковского водохранилища – на пересечении ул. Краснодарской и пр. Тракторостроителей. Городской голова также распорядился пересмотреть планы коммунальщиков на предмет того, какие работы из утвержденных можно выполнить еще в 2018 году.