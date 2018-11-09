09.11.2018 17:06

Нелегалы на стройке обошлись хозяевам почти в два миллиона гривен

Частному предприятию и физическому лицу - предпринимателю Харьковщины придется уплатить штрафные санкции за неофициальное трудоустройство на сумму почти 1 800 000 гривен.



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Сотрубники ГУ Гоструда в Харьковской области провели ряд инспекционных посещений, во время которых выявлены нелегально трудоустроенных работников на предприятиях Харьковщины.



Так, На частном предприятии, которое занимается строительством, было выявлено 4 работника «нелегала».



Также у физического лица - предпринимателя были допущены к выполнению работ в строительной отрасли - 12 работников без официального трудоустройства.



Учитывая, то за одного наемного работника без надлежащего оформления трудовых отношений предусмотрен штраф в размере 30 минимальных заработных плат, то есть 111 690 гривен, ГУ Гоструда вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 1 800 000 гривен.