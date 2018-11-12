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12.11.2018  08:46   

Известной харьковской колонии исполнилось без четверти век (ФОТО)

В государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» отпраздновали 75-летие со дня основания.


Podrobnosti.ua

С момента основания и на протяжении достаточно долгого пути становления учреждение претерпела существенных изменений и реформации, менялись и условия содержания.

С каждым годом принимались меры по улучшению организационной и служебной деятельности в сфере исполнения уголовных наказаний, внедрялись новые направления работы. Сейчас Качановская колония соответствует Европейским стандартам.

Коллектив учреждения поздравили глава Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины генерал-майор внутренней службы Александр Крикушенко, первый заместитель начальника Северо-Восточного межрегионального управления Дмитрий Индика и представители местных органов самоуправления.

Во время торжественных мероприятий, за добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей ветеранов службы и сотрудников учреждения были награждены нагрудными знаками, юбилейными памятными медалями, почетными грамотами и подарками. После праздничной программы для гостей и ветеранов службы была организована экскурсия учреждением.

Гости и ветераны поблагодарили начальнику учреждения Андрей Явтушенко за теплый прием и пожелали не останавливаться на достигнутом и идти только вперед.

 

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения угол. наказаний
 Тэги:  колония, юбилей, харьков, качановка, поздравления
 
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